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Aktüel

Zonguldak'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çarpmanın etkisiyle baygınlık geçiren sürücünün kullandığı taksi park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:16:47 -
Zonguldak'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi'nde Mehmet U. idaresindeki 67 T 5093 plakalı taksi ile Mesut A'nın kullandığı 67 UF 451 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle taksi sürücüsü baygınlık geçirdi. Taksi yol kenarında park halinde bulunan 67 LV 977 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Takside yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan iki kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada olay yerine gelen taksi sahibi ile trafik polisi arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

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