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Zonguldak’ta şiddetli fırtına etkili oldu

Zonguldak’ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:36:56 -
Zonguldak’ta şiddetli fırtına etkili oldu

Zonguldak’ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılar teknelerini limana demirledi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz’de şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağış nedeniyle Karadeniz’deki dalgalar şiddetini artırdı. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yağışlı havanın bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği ifade edildi.


Öte yandan denizde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri Zonguldak Limanı’na sığındı.

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