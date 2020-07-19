Zonguldak'ta sıcaktan bunalanlar plajları doldurdu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

İlçeler arasında bulunan 2 kilometrelik kıyı şeridindeki plajlar ve mesire alanlarının yanı sıra Köseağzı mevkisindeki sahili dolduran vatandaşlar, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Plajlara erken saatlerden itibaren gelen günübirlik tatilcilerden bazıları kumsalda çocuklarıyla oynadı, bazıları da serinlemek için denize girdi.

Ereğli Belediyesi Plaj Tesisleri sorumlusu Namık Şahin, AA muhabirine, 2 kilometrelik sahil şeridinde 12 cankurtaran ve 4 sağlık personelinin, 3 bot ve 1 jet ski ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı görev yaptığını söyledi.

Şahin, ilçeden, şehir ve yurt dışından vatandaşları sahil şeridinde misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ereğli Sevgi, Barış ve Dostluk Tesisleri'nde Bartın, Karabük, Düzce, Zonguldak, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgeleri ile yurt dışından gelen gurbetçilerimizi ağırlıyoruz. 7 gözetleme kulesinde görevli cankurtaranlar, bot ve jet skilerle, koordineli olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sabahın erken saatlerinden tesislerimizin kapanışına kadar görev yapıyor."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan anonsların yanı sıra görevlendirilen personelin, vatandaşları maske takması, sosyal mesafeye uyması ve hijyen kurallarına dikkat etmesi konusunda uyardığını dile getiren Şahin, "Girişlerde gerekli dezenfektan işlemleri, ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor. Gün boyu vatandaşlarımızın kullanım alanları belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor." dedi.

Bölgede görevlendirilen cankurtaranların 30 vakaya müdahale ettiğini anlatan Şahin, bunlardan 6'sına tıbbi müdahale gerçekleştirildiğini, herhangi can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Bu arada, yoğunluk nedeniyle Ereğli-Alaplı arasındaki kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.



