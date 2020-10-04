  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zonguldak'ta sıcaktan bunalanlar plajları doldurdu
Aktüel

Zonguldak'ta sıcaktan bunalanlar plajları doldurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-04 13:40:21 -
Zonguldak'ta sıcaktan bunalanlar plajları doldurdu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar denize girerek serinledi.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek için Kapuz, Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarına gelenler, güneşlenip denize girdi.

Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattı boyunca cankurtaran ekipleri de olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı tedbir aldı.

Görevliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Kentte hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı 23 derece, nem oranı ise yüzde 71 olarak ölçüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi
Dünya

24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi

İspanya'da ikamet eden Mısırlı muhalif iş insanı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!
Gündem

BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!

İsrail ile kolkola giren Mısır ‘dost kazığı’ yedi. Ülkenin en önemli tcari kaynağı olan Süveyş Kanalı’na BAE’den rakip geldi.Tel Aviv ve Abu..
Mısır'da binlerce yıllık renkli 59 tabut bulundu
Dünya

Mısır'da binlerce yıllık renkli 59 tabut bulundu

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'nin batısındaki Sakkara arkeolojik sit alanında, derinlikleri 10 ila 12 metre arasında değişe..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay