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Aktüel

Zonguldak'ta sıcaktan bunalanlar plajları doldurdu

Yeniakit Publisher
2020-07-12 15:19:51 -
Zonguldak'ta sıcaktan bunalanlar plajları doldurdu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar sahilleri tercih etti.

Hafta sonunu Kapuz'un yanı sıra Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarında geçirmeye gelenler, sahillerde hem güneşlendi hem de denize girdi.

Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattı boyunca cankurtaran ekipleri de olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı tedbir aldı.

Görevliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Kentte hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı 20 derece, nem oranı ise yüzde 76 olarak ölçüldü.

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