Zonguldak'ta otomobilin çarptığı çocuk öldü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Ö.A. idaresindeki 34 ZN 0936 plakalı otomobil, Alaplı-Akçakoca kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail T'ye (13) çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ö.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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