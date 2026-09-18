ABD’den dikkat çeken İran kararı! Pezeşkiyan ve Erakçi’ye New York vizesi

ABD yönetimi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Tahran yönetiminin ana heyetinde bulunan yetkililerin gelecek hafta New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu üst düzey toplantılarına katılmasına izin verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın BM'ye ev sahipliği yapan ülkenin yükümlülükleri doğrultusunda alındığını açıkladı. İran heyetinin geçen yıla göre daha küçük tutulacağı, heyetin New York'taki hareket alanına kısıtlamalar getirileceği ve bazı alışverişlere izin verilmeyeceği bildirildi.

Savaşın yedinci ayında dikkat çeken karar

Kararı dikkat çekici hale getiren ise Washington ile Tahran arasındaki askeri çatışmaların altı ayı aşmış olması.

Reuters'ın aktardığına göre ABD ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Hürmüz Boğazı ve daha geniş kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin diplomatik temaslardan henüz kalıcı bir sonuç çıkmış değil. Buna rağmen Pezeşkiyan ve Erakçi'nin BM toplantılarına katılmasının önü açıldı.

İran'a vize, Mahmud Abbas'a ret

Washington'ın İran heyetine yönelik kararı, Filistin yönetimine uyguladığı vize kısıtlamasıyla birlikte gündeme geldi.

ABD yönetimi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM Genel Kurulu'na katılmak üzere yaptığı vize başvurusunu ikinci yıl üst üste reddetti. Washington kararına gerekçe olarak Filistin yönetiminin İsrail'e karşı uluslararası hukuk mekanizmalarına başvurması dahil çeşitli politikalarını gösterdi. Filistin yönetimi ise ABD'nin kararına tepki gösterdi.

BM Genel Kurulu da Abbas'ın toplantıya video bağlantısıyla hitap edebilmesine izin verdi. Söz konusu karar 152 ülkenin desteğiyle kabul edildi; 3 ülke karşı oy kullanırken 4 ülke çekimser kaldı.

İran heyetine sıkı kısıtlama uygulanacak

Vize verilmesi İran heyetinin ABD'de serbestçe hareket edebileceği anlamına gelmiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, heyetin seyahat kısıtlamalarına tabi tutulacağını ve belirli ürünleri satın almasının yasak olacağını açıkladı.

Böylece Washington, bir taraftan İran'ın üst düzey yönetiminin BM kürsüsüne çıkmasına imkan tanırken diğer taraftan heyetin New York'taki hareket alanını sıkı şekilde sınırlandırmış olacak.