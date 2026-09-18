Sebte'de kargaşa sürüyor: 3 bin kişi oraya götürüldü

Sebte'de yaşananlara karşı, İspanya'daki sağ partilere yakın bir tavır ortaya koyan Real Madrid yönetimi de Başkan Florentino Perez, kulübün Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Emilio Butragueno ve onursal başkan Jose Martinez Sanchez ile bugün Sebte'ye gitti. Burada, PP'den olan Sebte özerk yönetim başkanı Juan Jesus Vivas tarafından karşılanan Real Madrid yönetimi, bölge halkına verdiği desteği yineledi. Real Madrid kulübü, 15 Eylül'de oynanan deplasmandaki Elche maçı öncesinde sahaya çıkan tüm futbolcularına, üzerlerinde "Hepimiz Sebteliyiz" yazılı bir tişört giydirmiş ancak "siyasi bir tavır sergilememek" isteyen Kylian Mbappe, Vinicius, İbrahima Konate tişörtlerini yarıya kadar katlayarak bu eyleme destek vermemişti. Ülkede tartışmalara ve üç futbolcuya yönelik tepkilere yol açan olay sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapma ihtiyacı duyan Fransız futbolcu Mbappe, "iki grup (düzensiz göçmenler ve Sebteliler) arasında bir seçim yapmak ya da yaşanan acılar konusunda bir ayrım gözetmek istemediği için kulübünün bu girişimine katılmadığını, Sebteliler ile tam dayanışma içinde olduğunu ama aynı zamanda hayatını kaybeden veya büyük zorluklar yaşayan göçmenleri de anmak istediğini" belirtmişti.