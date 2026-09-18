  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin uyuşturucu bilançosu açıklandı: Ölümler yüzde 30 arttı Alman otomobil devi Volkswagen duyurdu: Onbinlerce araç hatalı çıktı Sokak ortasında katledilmişti: Atlas'ın telefonundaki arama detayı yürek sızlattı! YÖK açıklama yaptı! Üniversitelerde ilk ders belli oldu Gençlerden kadim değerlerimize yoğun ilgi: Ahilik ruhunu temsili Ahi Baba’dan öğrendiler Dünyayı birbirine düşürecek rezervlerin yüzde 20'si Türkiye'de: Ankara, Çin ve Pakistan'a kafa tutacak hamleyi yaptı Sebte'de kargaşa sürüyor: 3 bin kişi oraya götürüldü Ağrı’da kayıt altına alıyorlar! Nuh'un Gemisi uluslararası belgesellere konu oldu
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Bilim adamlarını heyecanlandıran keşif: Hiç yaşlanmadığı tespit edildi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bilim adamlarını heyecanlandıran keşif: Hiç yaşlanmadığı tespit edildi!

Bilim insanları Güney Amerika'da, diğer sıradan türlere göre 25 kat daha fazla yaşayan yeni bir örümcek türü keşfetti.

#1
Foto - Bilim adamlarını heyecanlandıran keşif: Hiç yaşlanmadığı tespit edildi!

Bristol Üniversitesi ve Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü ekipleri, Heliconius adı verilen özel bir tropikal kelebek türünü incelemeye aldı. Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda, bu böceklerin akrabalarına kıyasla çok daha yavaş yaşlandığı ve fiziksel gerilemeden etkilenmediği ortaya çıktı.

#2
Foto - Bilim adamlarını heyecanlandıran keşif: Hiç yaşlanmadığı tespit edildi!

UZUN ÖMRÜN SIRRI SADECE BESLENME DEĞİL Çoğu kelebek türü yalnızca birkaç hafta hayatta kalırken, Heliconius kelebekleri polen ve nektar tüketerek neredeyse bir yıl boyunca yaşayabiliyor. Araştırmacılar poleni diyetten çıkardıklarında bile bu türün, kısa ömürlü akrabalarına göre çok daha uzun süre hayatta kaldığını gözlemledi. Bu çarpıcı sonuç, uzun yaşam süresinin sadece beslenme alışkanlıklarıyla değil, aynı zamanda evrimsel genetik farklılıklarla da doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. İleri yaştaki bireyler üzerinde yapılan kavrama gücü testlerinde, bu kelebeklerin kas fonksiyonlarında veya vücut kütlelerinde belirgin bir bozulma tespit edilmedi.

#3
Foto - Bilim adamlarını heyecanlandıran keşif: Hiç yaşlanmadığı tespit edildi!

YAŞLANMA BİYOLOJİSİ İÇİN YENİ BİR MODEL Karşılaştırmalı analizlerde en uzun ömürlü tür olan Heliconius hewitsoni 348 gün yaşarken, kısa ömürlü akrabası Dione juno sadece 14 gün hayatta kalabildi. Bristol Üniversitesi'nden Dr. Jessica Foley, böcekler arasındaki bu devasa yaşam süresi farklılığının yaşlanmanın mekanizmalarını çözmek için güçlü bir fırsat sunduğunu belirtti.

#4
Foto - Bilim adamlarını heyecanlandıran keşif: Hiç yaşlanmadığı tespit edildi!

Heliconius kelebekleri, yakın akrabalarından farklı olarak sadece uzun bir ömür değil, aynı zamanda yaşlanmayı hücresel düzeyde yavaşlatan bir sistem evrimleştirmeyi başardı.

#5
Foto - Bilim adamlarını heyecanlandıran keşif: Hiç yaşlanmadığı tespit edildi!

Bilim insanları, bu doğal evrimsel döngünün gelecekte insan yaşlanması ve uzun ömürlülük biyolojisi araştırmaları için son derece önemli bir model olacağını vurguluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diğer bürokratlar öyle bizimkisi böyle! Türk Büyükelçisinin üstüne frakın ne işi var?
Gündem

Diğer bürokratlar öyle bizimkisi böyle! Türk Büyükelçisinin üstüne frakın ne işi var?

Türkiye’nin Stokholm Büyükelçisi Korhan Karakoç, Güven Mektubunu İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf’a sunarak İsveç’teki görevine başlarken Batılı..
Kürsüden Duyurdu: CHP'li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda İstifa Etti
Gündem

Kürsüden Duyurdu: CHP'li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda İstifa Etti

CHP'li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda, kürsüden yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.
Suudi Arabistan üzücü haberi duyurdu
Dünya

Suudi Arabistan üzücü haberi duyurdu

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada "Yemen’deki İran destekli Husilerin fırlattığı İHA'nın havada imhası sonucu Taif kentine düşen şarapn..
‘Başkan Erdoğan son kez aday olacak’: Mehmet Uçum seçim için tarih verdi
Gündem

‘Başkan Erdoğan son kez aday olacak’: Mehmet Uçum seçim için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, katıldığı programda “Terörsüz Türkiye”, s..
Kozinoğlu’nun ölümünü ilk kez oğlu Oğuzhan paylaşmıştı! Hasan Atilla Uğur bu işin neresinde?
Gündem

Kozinoğlu’nun ölümünü ilk kez oğlu Oğuzhan paylaşmıştı! Hasan Atilla Uğur bu işin neresinde?

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, cezaevinde şüpheli şekilde ölen MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı emekli Jan..
2027 İspanya Süper Kupası İstanbul'da düzenlenecek! Bilal Erdoğan'dan Arda Güler müjdesi!
Gündem

2027 İspanya Süper Kupası İstanbul'da düzenlenecek! Bilal Erdoğan'dan Arda Güler müjdesi!

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul'un ev sahipliğinde 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek İspanya S..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23