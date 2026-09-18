Bilim adamlarını heyecanlandıran keşif: Hiç yaşlanmadığı tespit edildi!
Bilim insanları Güney Amerika'da, diğer sıradan türlere göre 25 kat daha fazla yaşayan yeni bir örümcek türü keşfetti.
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Bilim insanları Güney Amerika'da, diğer sıradan türlere göre 25 kat daha fazla yaşayan yeni bir örümcek türü keşfetti.
Bristol Üniversitesi ve Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü ekipleri, Heliconius adı verilen özel bir tropikal kelebek türünü incelemeye aldı. Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda, bu böceklerin akrabalarına kıyasla çok daha yavaş yaşlandığı ve fiziksel gerilemeden etkilenmediği ortaya çıktı.
UZUN ÖMRÜN SIRRI SADECE BESLENME DEĞİL Çoğu kelebek türü yalnızca birkaç hafta hayatta kalırken, Heliconius kelebekleri polen ve nektar tüketerek neredeyse bir yıl boyunca yaşayabiliyor. Araştırmacılar poleni diyetten çıkardıklarında bile bu türün, kısa ömürlü akrabalarına göre çok daha uzun süre hayatta kaldığını gözlemledi. Bu çarpıcı sonuç, uzun yaşam süresinin sadece beslenme alışkanlıklarıyla değil, aynı zamanda evrimsel genetik farklılıklarla da doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. İleri yaştaki bireyler üzerinde yapılan kavrama gücü testlerinde, bu kelebeklerin kas fonksiyonlarında veya vücut kütlelerinde belirgin bir bozulma tespit edilmedi.
YAŞLANMA BİYOLOJİSİ İÇİN YENİ BİR MODEL Karşılaştırmalı analizlerde en uzun ömürlü tür olan Heliconius hewitsoni 348 gün yaşarken, kısa ömürlü akrabası Dione juno sadece 14 gün hayatta kalabildi. Bristol Üniversitesi'nden Dr. Jessica Foley, böcekler arasındaki bu devasa yaşam süresi farklılığının yaşlanmanın mekanizmalarını çözmek için güçlü bir fırsat sunduğunu belirtti.
Heliconius kelebekleri, yakın akrabalarından farklı olarak sadece uzun bir ömür değil, aynı zamanda yaşlanmayı hücresel düzeyde yavaşlatan bir sistem evrimleştirmeyi başardı.
Bilim insanları, bu doğal evrimsel döngünün gelecekte insan yaşlanması ve uzun ömürlülük biyolojisi araştırmaları için son derece önemli bir model olacağını vurguluyor.
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