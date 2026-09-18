Bilim adamlarını heyecanlandıran keşif: Hiç yaşlanmadığı tespit edildi!

UZUN ÖMRÜN SIRRI SADECE BESLENME DEĞİL Çoğu kelebek türü yalnızca birkaç hafta hayatta kalırken, Heliconius kelebekleri polen ve nektar tüketerek neredeyse bir yıl boyunca yaşayabiliyor. Araştırmacılar poleni diyetten çıkardıklarında bile bu türün, kısa ömürlü akrabalarına göre çok daha uzun süre hayatta kaldığını gözlemledi. Bu çarpıcı sonuç, uzun yaşam süresinin sadece beslenme alışkanlıklarıyla değil, aynı zamanda evrimsel genetik farklılıklarla da doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. İleri yaştaki bireyler üzerinde yapılan kavrama gücü testlerinde, bu kelebeklerin kas fonksiyonlarında veya vücut kütlelerinde belirgin bir bozulma tespit edilmedi.