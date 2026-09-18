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Gündem Katz’dan Türkiye’ye tahrik! Erdoğan’ı hedef alıp “Gazze’ye adım atamazsın” dedi
Gündem

Katz’dan Türkiye’ye tahrik! Erdoğan’ı hedef alıp “Gazze’ye adım atamazsın” dedi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Katz’dan Türkiye’ye tahrik! Erdoğan’ı hedef alıp "Gazze’ye adım atamazsın" dedi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze’de yaklaşık 2 milyon Filistinliyi yerinden etme tehdidinin ardından bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan ifadeler kullandı. Erdoğan’a Hamas mensuplarını Antalya’ya götürmesini söyleyen Katz, “Gazze’ye adımını atmayacak” sözleriyle Ankara’ya yönelik sert bir çıkış yaptı. Katz’ın açıklaması, Türkiye’nin Gazze’de üstlenmek istediği rolün İsrail yönetiminde oluşturduğu gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze’ye ilişkin açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı doğrudan hedef aldı.

Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail’in Gazze, Lübnan ve Batı Şeria’nın kuzeyindeki askeri politikasına devam edeceğini belirtirken Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

İsrailli Bakan, İran'ın veya başka bir tarafın Hamas'ı yeniden silahlandırmasına izin vermeyeceklerini söylerken Erdoğan’a seslenerek, Gazze’deki Filistinliler için Antalya’yı adres gösterdi.

Katz, İsrailli turistlerin Türkiye’ye gitmemesini de açıklamasına dahil ederek Erdoğan’ın Gazze’ye “adımını atamayacağını” söyledi.

Antalya üzerinden Türkiye’ye gönderme

Katz’ın açıklamasında Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Antalya’yı özellikle hedef alması dikkat çekti.

İsrail Savunma Bakanı, Erdoğan’a Gazze’deki “inanç ve dava arkadaşlarını” Antalya’ya davet etmesini söyleyerek İsrailli turistlerin yokluğu nedeniyle kentte yer bulunduğunu ileri sürdü.

Açıklamanın sonunda ise Erdoğan’ın Gazze’ye giremeyeceğini öne sürdü.

Bir gün önce 2 milyon Filistinliyi sürgün etmekle tehdit etmişti

Katz’ın Erdoğan’ı hedef alan sözleri, Gazze halkına yönelik son açıklamalarının hemen ardından geldi.

İsrail Savunma Bakanı 16 Eylül’de, ateşkese rağmen Gazze’ye yeniden kapsamlı saldırı başlatabileceklerini ve yaklaşık 2 milyon Filistinlinin bölgeden çıkarılmasını öngören planı uygulamaya hazır olduklarını söylemişti. Gazze Sağlık Bakanlığının verilerine göre Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de daha önce Katz ve İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Filistinlilerin Gazze’den çıkarılmasına ilişkin açıklamalarını ortak açıklamayla şiddetle kınamıştı. Sekiz ülkenin dışişleri bakanları, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik planların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtmişti.

Türkiye Gazze konusunda geri adım atmıyor

Katz’ın çıkışı, Ankara’nın Gazze konusunda aktif rol üstlenme açıklamalarının sürdüğü bir dönemde geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Türkiye’nin Filistin meselesindeki tutumunun değişmeyeceğini, Gazze’nin yeniden imarı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli şartların oluşturulması gerektiğini söylemişti. Erdoğan ayrıca Türkiye’nin 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasını desteklemeye devam edeceğini açıklamıştı.

Katz’ın son sözleriyle Ankara ile Tel Aviv arasındaki Gazze gerilimi bir kez daha gündeme taşındı.

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Yorumlar

Adem

Rabbimin vaadettigi günler gelince öyle bir adim atacagizki,arkasina saklanacaginiz gargat agaci bile sizi kurtaramayacak...bebek katilleri...
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