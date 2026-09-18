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Gençlerden kadim değerlerimize yoğun ilgi: Ahilik ruhunu temsili Ahi Baba’dan öğrendiler

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Gençlerden kadim değerlerimize yoğun ilgi: Ahilik ruhunu temsili Ahi Baba’dan öğrendiler

Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında kente gelen gençler, Ahi Evran Veli'yi ve Ahilik teşkilatını, temsili "Ahi Baba"dan öğrendi. Etkinliğe dualar eşliğinde başlayan gençler, Ahilik teşkilatı, kıyafetleri, meslekleri, o dönemde yaşanan olaylar, el yazması eserler ve döneme ışık tutan objeleri öğrenme ve inceleme fırsatı buldu.

#1
Foto - Gençlerden kadim değerlerimize yoğun ilgi: Ahilik ruhunu temsili Ahi Baba’dan öğrendiler

"Genç Ahiler Kırşehir'de Buluşuyor Projesi" kapsamında kentte buluşan 85 genç, Gençlik Merkezi görevlileriyle Ahi Külliyesi içerisindeki Ahi Evran Camisi'nde dua etti. Ardından Kırşehir Ahilik Müzesi'ne gelen gençleri, döneme uygun kıyafetleriyle temsili "Ahi Baba" karşıladı. İlk olarak Ahi Evran Veli'nin hayatı hakkında bilgi edinen gençler, daha sonra "Ahi Baba" önderliğinde müzeyi gezdi. Gençler, Ahilik teşkilatı, kıyafetleri, meslekleri, o dönemde yaşanan olaylar, el yazması eserler ve döneme ışık tutan objeleri öğrenme ve inceleme fırsatı buldu.

#2
Foto - Gençlerden kadim değerlerimize yoğun ilgi: Ahilik ruhunu temsili Ahi Baba’dan öğrendiler

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, kentte misafir ettikleri gençlere ahiliğin öğretilerini anlattıklarını söyledi. Ahi Evran-ı Veli'yi, bu teşkilatın doğup gelişmesini ve toplumları nasıl etkilediğini gençlere yerinde anlatma fırsatı bulduklarını dile getiren Çakmakçı, "Ahiliğin merkezi Kırşehir'de, Ahi Evran-ı Veli'nin manevi huzurunda onun felsefesini, teşkilatın öngördüğü kadim değerlerimizi gençlere öğretme fırsatı buluyoruz. Gençlerimizle sohbet ettiğimizde müze içinde Ahi Baba'dan ahilik sürecini dinlediklerinde çok etkilendiklerini, bilmedikleri bu kadim kültürü görerek, dokunarak, hissederek öğrendikleri için çok mutlu olduklarını ifade ettiler." diye konuştu.

#3
Foto - Gençlerden kadim değerlerimize yoğun ilgi: Ahilik ruhunu temsili Ahi Baba’dan öğrendiler

Temsili "Ahi Baba" olarak gençlerle buluşan tarih öğretmeni Recai Yağmur ise gençlere Kırşehir Ahilik Müzesi'nde ahiliği yerinde anlattığını belirtti. Önceleri soyut kavramlar üzerinden anlatılırken, 2023 yılında müzenin açılmasıyla misafirlerin eserleri görüp Ahi Evran'ın felsefesini burada daha iyi anladıklarını vurgulayan Yağmur, şöyle konuştu: "Adaletin, terazinin, ölçünün, tartının ne kadar önemli olduğunu burada görüyorlar. Tüm Türkiye'yi Kırşehir'e davet ediyorum. Ahilik Müzemize gelsinler, ziyaret etsinler. Ahiliği, üretmeyi, çalışmayı, çalışkanlığı, arkadaşlığı, cömertliği görmek istiyorlarsa Kırşehir bunun merkezidir, başkentidir. Birçok gencimiz ahilik felsefesini bilmiyordu. Buraya geldiler, Ahi Evran'ın kıymetini, Ahilik teşkilatının önemini anlattık. Gençler çok etkilendiler. Gençler memleketlerine gittiklerinde, ahiliği oradaki esnafa, öğrenciye, arkadaşlarına, ailelerine aktaracaklar. Bu da Kırşehir için büyük bir kazanç olacak."

#4
Foto - Gençlerden kadim değerlerimize yoğun ilgi: Ahilik ruhunu temsili Ahi Baba’dan öğrendiler

Antalya'dan gelen gençlerden Ayşenur Arıkan da kentte birçok yeri gezdiklerini ama Kırşehir Ahilik Müzesi'ni çok beğendiğini söyledi. Ahi Baba'nın kendilerine farklı açılardan bakmalarını sağlayacak bilgiler verdiğini ifade eden Arıkan, "Bence değerlerimizi yaşatmalıyız. Bunları yaşatmamızı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum." dedi.

#5
Foto - Gençlerden kadim değerlerimize yoğun ilgi: Ahilik ruhunu temsili Ahi Baba’dan öğrendiler

Manisa'dan gelen Muhammed Erdem Durmuş ise müzenin içindeki ortamın çok rahatlatıcı olduğunu belirterek, "Hiç bilmeyen bir insan geldiğinde öğrenmesi gereken her şeyi temel olarak anlatacak eserler ve değerler yansıtılmaya çalışılmış." ifadesini kullandı. İstanbul'dan geziye katılan Neslihan Yiğit de programda emeği geçenlere teşekkür etti. Kayseri'den Mert Balcı ise Ahilik kültürünü tanıma fırsatı bulduklarını, farklı illerden gelen gençlerle ahiliği yerinde öğrendiklerini kaydetti.

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