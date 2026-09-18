Gençlerden kadim değerlerimize yoğun ilgi: Ahilik ruhunu temsili Ahi Baba’dan öğrendiler

Temsili "Ahi Baba" olarak gençlerle buluşan tarih öğretmeni Recai Yağmur ise gençlere Kırşehir Ahilik Müzesi'nde ahiliği yerinde anlattığını belirtti. Önceleri soyut kavramlar üzerinden anlatılırken, 2023 yılında müzenin açılmasıyla misafirlerin eserleri görüp Ahi Evran'ın felsefesini burada daha iyi anladıklarını vurgulayan Yağmur, şöyle konuştu: "Adaletin, terazinin, ölçünün, tartının ne kadar önemli olduğunu burada görüyorlar. Tüm Türkiye'yi Kırşehir'e davet ediyorum. Ahilik Müzemize gelsinler, ziyaret etsinler. Ahiliği, üretmeyi, çalışmayı, çalışkanlığı, arkadaşlığı, cömertliği görmek istiyorlarsa Kırşehir bunun merkezidir, başkentidir. Birçok gencimiz ahilik felsefesini bilmiyordu. Buraya geldiler, Ahi Evran'ın kıymetini, Ahilik teşkilatının önemini anlattık. Gençler çok etkilendiler. Gençler memleketlerine gittiklerinde, ahiliği oradaki esnafa, öğrenciye, arkadaşlarına, ailelerine aktaracaklar. Bu da Kırşehir için büyük bir kazanç olacak."