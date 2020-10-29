Zonguldak'ta otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Saltukova beldesi Kahvecioğlu kavşağında, H.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan M.G'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan M.G. kurtarılamadı.
Yaralanan otomobil sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.