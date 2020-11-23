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Aktüel Zonguldak'ta otomobil istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Zonguldak'ta otomobil istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 18:46:04 -
Zonguldak'ta otomobil istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu biri bebek 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Ereğli kara yolu Kandilli beldesi sapağında Yadigar Eroğlu (48) idaresindeki 67 TR 454 plakalı otomobil, kavşağı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü, otomobildeki 3 aylık Hilal ile Şerife ve Gamze Tekin yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Eroğlu ile bebek Hilal Tekin hayatını kaybetti. Yaralıların ise hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.


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