Batı Yaka’da işgal! On binlerce Filistinli sürgün edildi

Birleşmiş Milletler raporları, Batı Yaka’da İsrail yerleşim faaliyetleri ve ev yıkımlarına bağlı olarak Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin arttığını ortaya koydu.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Ferhan Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, 2025 başından bu yana İsrail uygulamaları nedeniyle Batı Yaka genelinde yaklaşık 40 bin Filistinlinin yerinden edildiğini söyledi.

Ferhan Haq, Yahudi çetelerin yalnızca mayıs ayının ilk haftasında gerçekleştirdiği ev yıkımlarının 24’ü çocuk olmak üzere 42 Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtığını belirtti.

BM yetkilisi ayrıca İsrail ordusu ile silahlı Yahudi çetelerin Batı Yaka’nın farklı bölgelerinde saldırılarını sürdürdüğünü ifade ederek, yerleşimci saldırılarının “bölgenin asli sakinleri olan Filistinlileri ve onların mülklerini hedef aldığını” söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından mart ayında yayınlanan başka bir raporda da İsrail’in yerleşim faaliyetlerini hızlandırması ve artan Yahudi çetelerin şiddeti nedeniyle bir yıl içinde 36 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiği belirtilmişti.

31 Ekim 2025’e kadar olan 12 aylık dönemi kapsayan raporda, çeteler tarafından gerçekleştirilen ve yaralanma ya da maddi hasarla sonuçlanan 1732 şiddet olayı kaydedildi.

Gazze savaşının 7 Ekim 2023’te başlamasının ardından İsrail’in Batı Yaka’daki uygulamalarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor.

Filistinli ve uluslararası kaynaklara göre İsrail, Filistinlilere ait evlerin yıkılması, zorla tahliyeler ve yeni yerleşim birimlerinin genişletilmesi yoluyla Batı Yaka üzerindeki işgalini pekiştirmeye çalışıyor.

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs dahil Batı Yaka’daki baskın, gözaltı ve operasyonlarını da artırdığı, buna paralel olarak yerleşimci saldırılarında yükseliş yaşandığı ifade ediliyor.

"1155 kişi öldürüldü"

Filistinli resmi verilere göre Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusu ve silahlı Yahudi çetelerin saldırılarında en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Filistin raporlarına göre 2024 sonu itibarıyla Batı Yaka’da 180’den fazla yerleşim birimi ve 256 kaçak yerleşim noktasında yaklaşık 770 bin Yahudi işgalci bulunuyor.

