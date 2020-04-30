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Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:23:33 -
Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürçeşme köyü Kayalık mevkisinde, A.T'nin (39) kullandığı motosiklet ile T.G. (37) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen A.T, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


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