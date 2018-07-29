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Zonguldak'ta otomobil hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Zonguldak’ta bir otomobil hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

29 Temmuz 2018 Pazar 14:06
Zonguldak'ta otomobil hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kaza, Zonguldak-Ankara karayolunda meydana geldi. Ramazan D. (42) idaresindeki 67 ES 353 plakalı otomobil ile Metin Y. (56) idaresindeki 06 FY 9481 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan baba Ramazan D., Fatih D. (17) ve Yusuf Emre D. (11) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan baba ve iki oğlu ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Kamyon şoförü Metin Y. ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

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Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından otomobilde bulunan yaralılardan Fatih D. ile kamyon şoförü Metin Y.’yi Atatürk Devlet Hastanesi’ne, otomobil sürücüsü Ramazan D. ve Yusuf Emre D.’yi ilk müdahalelerinin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 14:06
  1. Zonguldak
  2. Ankara
  3. zonguldak
  4. trafik kazası
  5. otomobil
  6. kamyon

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