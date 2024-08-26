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Gündem Zonguldak'ta orman yangın başladı!
Gündem

Zonguldak'ta orman yangın başladı!

Yeniakit Publisher
2024-08-26 14:58:00 -
Zonguldak'ta orman yangın başladı!

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Solaklar Köyü mevkiinde orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken Bursa ve Ankara'dan helikopter talep edildi.

İlçeye bağlı Solaklar köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu bildirmesi üzerine olay yerine 6 adet arazöz, 1 ilk müdahale ve 2 iş makinesi sevk edildi. Çoğunluğu çam ağaçlarından oluşan ormandaki yangını söndürme çalışmaları sürerken Ankara ve Bursa illerinden iki helikopter talep edildi.

Devrek Belediyesi olumsuzluğa karşı Karagülmezler Mahallesinde tahliye işlemlerine başladı.

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