Zonguldak’ta motosiklet kazası: 18 yaşındaki Kerem hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Zonguldak’ta bariyerlere çarpan motosikletteki iki lise öğrencisinden Kerem Cin, hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kız arkadaşı Hasret Yağmur G. ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Kilimli Tünelleri çıkışında akşam saatlerinde meydana gelen kazada, aynı lisede okuyan iki genç ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı motosiklet sürücüsü Kerem Cin (18), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Motosiklette yolcu olarak bulunan Hasret Yağmur G. (15), hayati tehlikesi nedeniyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç kızın entübe edildiği öğrenildi.
TÜNEL ÇIKIŞINDA BARİYERLERE ÇARPTI
Kaza, Kerem Cin’in kullandığı 67 AGE 662 plakalı motosikletin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu yaşandı. Çarpmanın etkisiyle Cin ve beraberindeki Hasret Yağmur G. yol kenarına savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.