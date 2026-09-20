8-0 bardağı taşırdı! Eyüpspor, Özhan Pulat ile yolları ayırdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye 8-0 yenilen Eyüpspor, Teknik Direktör Özhan Pulat ile yolları ayırdı. Eyüpsor 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlikle ligin sonuna demir atmış bulunuyor.
Eyüpspor’dan yapılan açıklamada, Pulat'ın karşılaşma sonrasında istifasını yönetim kuruluna verdiği belirtilerek "Teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.