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Aktüel

Zonguldak'ta minibüs ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 11:34:10 -
Zonguldak'ta minibüs ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.B. yönetimindeki 67 AAP 012 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Filyos beldesi Çömlekçi köyü mevkisinde U.O. idaresindeki 67 ZK 650 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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