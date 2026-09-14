  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Amerikalı kadından ezber bozan Kuran-ı Kerim vurgusu! Nisa Suresi 56. ayetini okuyup gözyaşlarına boğuldu! İstanbul’da magazin dünyasını sarsan şok operasyon! Ünlü oyuncu Çağla Boz gözaltında! “Ailem Güvende” operasyonunun fitilini ateşleyen ifade ortaya çıktı! Bu ahlaksızlıklara ağzınız açık kalacak Yangınlar kontrol altına alındı! Kızılcahamam’dan sevindiren haber Mahmut Tanal kendi konuştu kendi dinledi! Konyalılar, yüzlerini bile dönmedi Türkiye eğitimli Bakan'dan dostluk mesajı! Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: "Türkiye bizim kilit ortağımızdır!" İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda başkaldırdı: Birleşik Krallık parçalanıyor mu? Basra, Meysan ve Diyala hattında kritik karar! Irak-İran hattında 3 kapı yeniden açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir hastanesinin açılışında konuştu: Samsun sağlık üssü olacak Silivri’de denizde 12’nci gün! Kayıp 10 mürettebat için arama sürüyor
Yerel Zonguldak’ta maden ocağında ölüm: İşletme sahibi gözaltına alındı
Yerel

Zonguldak’ta maden ocağında ölüm: İşletme sahibi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Zonguldak’ta maden ocağında ölüm: İşletme sahibi gözaltına alındı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kaçak işletildiği iddia edilen kömür ocağında çalışan 41 yaşındaki Mustafa Boşnak, ocak içindeki eğimli bölümden düşerek yaşamını yitirdi. Ocağın sahibi M.Y. gözaltına alındı.

Kilimli’ye bağlı Damarlı Mahallesi’ndeki bir kömür ocağında saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, madenci Mustafa Boşnak hayatını kaybetti. Boşnak’ın çalışma sırasında, “desandre” olarak adlandırılan yokuştan aşağı düştüğü belirtildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kilimli ilçesi Damarlı Mahallesi’nde kaçak işletildiği iddia edilen kömür ocağında meydana geldi. Mustafa Boşnak, çalıştığı sırada ocak içerisinde desandre olarak adlandırılan yokuştan aşağı düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Boşnak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Boşnak’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaçak olduğu ileri sürülen ocağın sahibi M.Y. ise ocak sahasında gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23