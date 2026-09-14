Zonguldak’ta maden ocağında ölüm: İşletme sahibi gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kaçak işletildiği iddia edilen kömür ocağında çalışan 41 yaşındaki Mustafa Boşnak, ocak içindeki eğimli bölümden düşerek yaşamını yitirdi. Ocağın sahibi M.Y. gözaltına alındı.
Kilimli’ye bağlı Damarlı Mahallesi’ndeki bir kömür ocağında saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, madenci Mustafa Boşnak hayatını kaybetti. Boşnak’ın çalışma sırasında, “desandre” olarak adlandırılan yokuştan aşağı düştüğü belirtildi.
Olay, saat 20.30 sıralarında Kilimli ilçesi Damarlı Mahallesi’nde kaçak işletildiği iddia edilen kömür ocağında meydana geldi. Mustafa Boşnak, çalıştığı sırada ocak içerisinde desandre olarak adlandırılan yokuştan aşağı düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Boşnak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Boşnak’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaçak olduğu ileri sürülen ocağın sahibi M.Y. ise ocak sahasında gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.