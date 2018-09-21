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Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda 1 maden işçisi hayatını kaybetti.

21 Eylül 2018 Cuma 12:32
Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ın merkeze bağlı Elvanpazarcık beldesinde kaçak olduğu iddia edilen kömür ocağında meydana gelen göçükte 1 maden işçisi hayatını kaybetti. Beldedeki ormanlık alanda ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

İŞÇİ GÖÇÜĞÜN ALTINDA KALDI

Ocakta çalışan işçilerden Erol Sabah, göçüğün altında mahsur kaldı. Durumun bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, mesai arkadaşları tarafından göçükten çıkarılan Sabah'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZESİ PATİKA YOLDAN TAŞINDI

İşçinin cenazesi, ormanlık alandaki patika yoldan mesai arkadaşları ve AFAD ekiplerince yolda bekletilen ambulansa getirildi. Sabah'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 12:32
  1. Zonguldak
  2. maden
  3. AFAD

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