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Aktüel

Zonguldak'ta kumar oynanan evdeki 8 kişiye 17 bin 900 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-07-30 11:23:03 -
Zonguldak'ta kumar oynanan evdeki 8 kişiye 17 bin 900 lira ceza

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, evde kumar oynadıkları, maske takmadıkları ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 8 kişiye 17 bin 900 bin lira ceza verildi.

Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaydeğirmeni beldesi Merkez Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, kumar oynadığı iddia edilen İ.D. (56), E.G. (44), İ.E. (48), O.P. (32), E.K. (42), S.Ç. (36), E.P. (57) ve Ş.B. (40) hakkında işlem yaptı. Ekipler, bu kişilere Kabahatler Kanunu gereği toplam 9 bin 800 lira ceza uyguladı.

Sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bu kişilere ayrıca 8 bin 100 lira ceza verildi.

Öte yandan, bir kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması" suçundan adli işlem başlatıldı.


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