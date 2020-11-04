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Aktüel Zonguldak'ta Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı
Aktüel

Zonguldak'ta Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:50:33 -
Zonguldak'ta Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üzeri bireylerin AVM, market, semt pazarı, pazar yeri gibi toplu alışveriş mekanları ile toplu taşıma araçlarını belirli saatlerde zorunlu kalmadıkça kullanmamaları kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde Kovid-19 salgınını önleme amacıyla birtakım tedbirler aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmalarının tavsiye edilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın AVM, market, semt pazarı, pazar yeri vb. toplu alışveriş mekanlarını 16.30-18.30 saatleri arasında, toplu taşıma araçlarını ise 07.30-09.30 ile 16.30-18.30 saatleri arasında zorunlu kalmadıkça kullanmamalarının önerilmesine karar verildi. Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve yoğunluk oluşabilecek büyük iş yerlerinde pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında birimleriyle ilgili işlemler nedeniyle bina dışında oluşan kalabalıklarda sosyal mesafenin korunması için gerekli tedbirlerin (işaretleme, kontrol gibi) kurum yetkililerince alınması kararı alınmıştır."

Açıklamada, söz konusu kararlara uyulmaması halinde idari para cezası uygulanacağı, ilgililer hakkında adli işlemler başlatılacağı vurgulandı.

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