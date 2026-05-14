Gündem HAMAS'tan Gazze için ulusal komite çağrısı: Yönetim yetkileri devredilmeye hazır
HAMAS Hareketi Sözcüsü Hazım Kasım, Gazze Şeridi’nin yönetimi için bir "Ulusal Komite" kurulmasını ve yönetim yetkilerinin bu komiteye devredilmesini talep ettiklerini açıkladı. Kasım, komite üyelerinin bölgeye giriş yaparak görevlerine başlaması için İsrail işgaline baskı yapılması çağrısında bulundu.

Sözcü Kasım, saldırıların başından bu yana hareketin "ertesi gün" planlarının tek başına bir parçası olma arayışında olmadığını, aksine Gazze’yi yönetmek üzere kapsayıcı bir ulusal komite kurulması fikrini benimsediklerini ifade etti. HAMAS’ın, yönetim yetkilerinin devri için saha, siyasi ve hukuki tüm hazırlıkları tamamladığını belirten Kasım, bu sürecin güvenlik ve idari boyutları da kapsadığını vurguladı.

Mladenov’un açıklamalarına tepki

Gazze’deki Barış Konseyi İcra Direktörü Nikolay Mladenov’un ateşkes ihlallerine ilişkin yaptığı açıklamaları eleştiren Kasım, Mladenov’un genel bir üslup kullanmasının sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığını savundu. Ateşkesi ihlal eden tarafın İsrail olduğunu vurgulayan Kasım, bu ihlaller neticesinde 850’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Kasım, işgal yönetiminin insani yardımları kısıtladığını ve Gazze içindeki "sarı hattı" kaydırdığını belirterek, Mladenov’un bu ihlalleri açıkça işaret etmesi gerektiğini söyledi. Müzakerelerin ikinci aşamasına geçilmeden önce, ilk aşamada üzerinde uzlaşılan maddelerin uygulanması için işgal rejimine baskı yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İkinci aşamanın detayları

Müzakerelerin ikinci aşamasına ilişkin de bilgi veren Kasım, bu sürecin şu maddeleri içerdiğini kaydetti:

  • Ulusal komite ile uluslararası güçlerin devreye alınması,
  • İşgal güçlerinin bölgeden çekilmesi,
  • Filistin silahı dosyasının ele alınması.

Kasım, HAMAS’ın arabulucular tarafından sunulan önerilere olumlu yaklaştığının altını çizdi.

"Mladenov görevini bırakmalı"

Öte yandan, HAMAS liderlerinden Basim Naim, Nikolay Mladenov’un tutumuna sert tepki gösterdi. Mladenov’un taraflı ve şüpheli bir tavır sergilediğini savunan Naim, "Mladenov, Filistin halkı için bir günlüğüne bile olsa geçiş yönetiminden sorumlu olmaya layık değildir," ifadelerini kullandı.

Naim, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Mladenov’un kariyer hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini iddia ederek, "Gazze, senin kariyer basamaklarında yükselme yolunda özgeçmişinde bir madde olmayacak. Eğer görev senden büyükse, onu bırak," dedi.

alperen

HAMAS'ı Trump barışına teslim ettik ümmet adına tam trajedi!
