  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte hiç görmek istemeyeceği o fotoğraf! Dervişoğlu İP'in seçimlere nasıl girdiğini unuttu Bakan Şimşek’ten nisan öngörüsü! Cari açıkta belirgin düşüş Özgür ve Veli şikayetçi oldu: Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma! Küfürbaz Özgür’ün siyaset dili raydan çıktı! ‘Kocanı boşa biz sana koca buluruz’ Özgür’den belediye başkanı karısına skandal telefon! ‘Senin kocan erkek değil’ Başkan Erdoğan Kazakistan'da CHP’li o isim konuştu: Bunlar Türkiye için de bir güvenlik meselesi Akif Beki’ye adres verildi! Algı yapma komşu belediyelerdeki metresleri yaz TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan MHP'li Özdemir, şehrin 2027 yılındaki tarihi misyonunu müjdeledi! Ermeni dostu Cem, Almanya’da başbakan oldu! Türkiye ve Erdoğan düşmanlığının ödülünü kaptı!
Gündem Türk bayrağına saygısızlık! 6 kişi tutuklandı
Gündem

Türk bayrağına saygısızlık! 6 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Türk bayrağına saygısızlık! 6 kişi tutuklandı

Ankara’da üniversite şenliklerinde yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Türk bayrağına yönelik eylemler ve öğrencilere saldırı iddiaları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

Ankara’da düzenlenen bahar şenliklerinde yaşanan olaylar yargıya taşındı. Konser sırasında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen eylemler ile öğrencilere yönelik saldırılar nedeniyle başlatılan soruşturmada çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olayların ardından “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama”, “Nitelikli Kasten Yaralama” ile “Tehdit ve Hakaret” suçlamaları kapsamında resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, olay anına ait görüntülerin basın, sosyal medya ve diğer dijital mecralara yansımasının ardından derinleştirildiği öğrenildi.

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Mayıs'ta ODTÜ bahar şenliklerinin 1’inci günündeki konser sırasında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen eylemler ile öğrencilere yönelik saldırılar nedeniyle ‘Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama’, ‘Nitelikli Kasten Yaralama’, ‘Tehdit ve Hakaret’ suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yazılı ve görsel basın ile sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu eylemlere katıldığı anlaşılan, kimliği tespit edilen 21 şüpheliye ilişkin 7 Mayıs'ta arama ve elkoyma çalışmaları başlatıldı.

 

Olaya ilişkin 19 şüpheli yakalanırken, 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.

İyi Partili Arslan, ODTÜ’de bayrak açanlara saldıranlara tepki gösterdi: Terör örgütlerinin kadrolu elemanı İlkay Akkaya'nın ODTÜ'de ne işi var?
İyi Partili Arslan, ODTÜ’de bayrak açanlara saldıranlara tepki gösterdi: Terör örgütlerinin kadrolu elemanı İlkay Akkaya'nın ODTÜ'de ne işi var?

Gündem

İyi Partili Arslan, ODTÜ’de bayrak açanlara saldıranlara tepki gösterdi: Terör örgütlerinin kadrolu elemanı İlkay Akkaya'nın ODTÜ'de ne işi var?

Teröristlerin gözü döndü! ODTÜ işgal altında
Teröristlerin gözü döndü! ODTÜ işgal altında

Gündem

Teröristlerin gözü döndü! ODTÜ işgal altında

ODTÜ’de Türk bayrağı taşıyan öğrencilere saldırmışlardı! 2 şüpheli tutuklandı
ODTÜ’de Türk bayrağı taşıyan öğrencilere saldırmışlardı! 2 şüpheli tutuklandı

Gündem

ODTÜ’de Türk bayrağı taşıyan öğrencilere saldırmışlardı! 2 şüpheli tutuklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23