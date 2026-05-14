Türk bayrağına saygısızlık! 6 kişi tutuklandı

Ankara’da düzenlenen bahar şenliklerinde yaşanan olaylar yargıya taşındı. Konser sırasında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen eylemler ile öğrencilere yönelik saldırılar nedeniyle başlatılan soruşturmada çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olayların ardından “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama”, “Nitelikli Kasten Yaralama” ile “Tehdit ve Hakaret” suçlamaları kapsamında resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, olay anına ait görüntülerin basın, sosyal medya ve diğer dijital mecralara yansımasının ardından derinleştirildiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Mayıs'ta ODTÜ bahar şenliklerinin 1’inci günündeki konser sırasında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen eylemler ile öğrencilere yönelik saldırılar nedeniyle ‘Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama’, ‘Nitelikli Kasten Yaralama’, ‘Tehdit ve Hakaret’ suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yazılı ve görsel basın ile sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu eylemlere katıldığı anlaşılan, kimliği tespit edilen 21 şüpheliye ilişkin 7 Mayıs'ta arama ve elkoyma çalışmaları başlatıldı.

Olaya ilişkin 19 şüpheli yakalanırken, 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.