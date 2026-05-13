Hakan Han Özcan’dan Akit’e ziyaret

Mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve beraberindeki heyeti ağırlayarak başkentin nabzını tuttu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, misafirleri Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ağırladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette; Akit TV ana haber sunucusu Erkan Tan da hazır bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette Ankara’nın güncel siyasi ve yerel yönetim gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunulurken, başkentte vatandaşların beklentileri, şehir yönetimindeki mevcut sorunlar ve yerel hizmetlere dair yaşanan aksaklıklar ele alındı. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin birçok alanda yetersiz kaldığına dikkat çekilirken, hizmet üretme noktasında ortaya çıkan işlevsizlik ve çözüm bekleyen kronik sorunlar masaya yatırıldı.

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen görüşmede, Ankara’nın daha etkin, hızlı ve vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışına ihtiyaç duyduğu vurgulanırken; medya ve siyaset dünyası arasındaki istişare kültürünün önemine de dikkat çekildi.