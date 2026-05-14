Cami imamı, kalp krizi geçiren vatandaşı böyle kurtardı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir camide kalp krizi geçirerek yere yığılan kişi, imamın yaptığı kalp masajıyla yeniden hayata tutundu.
Barbaros Mahallesi'ndeki Hz. Musa Camisi'nde Hüseyin Özgün (70) öğle namazını kılmaya hazırlandığı sırada rahatsızlanarak yere yığılıp hareketsiz kaldı.
Caminin imamı Hasan Demir (34), koşarak yanına gittiği ve kalp krizi geçirdiğini fark ettiği Özgün'e kalp masajı yaptı.
Müdahalenin ardından kendine gelen Özgün, camide bulunanların da desteğiyle ayağa kalktı.
Daha sonra Özgün, yakınları tarafından sağlık kontrolünden geçirilmesi amacıyla hastaneye götürüldü.
