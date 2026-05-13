İçişleri Bakanlığından Mersin açıklaması

İçişleri Bakanlığından Mersin açıklaması

İçişleri Bakanlığından Mersin'de dolum tesisindeki yakıt tankında çıkan yangına ilişkin açıklamada "Adana ve Niğde illerimizden sevk edilen köpük kulelerinin de desteğiyle yürütülen çalışmalar neticesinde yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları titizlikle devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı, Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan bir dolum tesisindeki yakıt tankında çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde bulunan bir dolum tesisindeki yakıt tankında çıkan yangına Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler ve sağlık ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

 

Sahada 11 itfaiye aracı, 11 arazöz, 5 TOMA, 6 su tankeri, arama kurtarma araçları ve diğer destek unsurlarıyla birlikte 39 aracın görev yaptığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adana ve Niğde illerimizden sevk edilen köpük kulelerinin de desteğiyle yürütülen çalışmalar neticesinde yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Çevrede bulunan diğer yakıt tanklarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış, gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır. Olay sırasında yüksekten düşerek hayatını kaybeden vatandaşımız Süleyman Güner'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz."

