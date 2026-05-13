Evlenecek çiftlere çeyiz yardımı

Beşiktaş’taki Saray Koleksiyonları Müzesi’nde düzenlenen lansman programı, Çeyiz Vakfı’nı tanıtan sinevizyon gösterimiyle başladı. Gösterimin ardından, Gazze’de önceki gün İHH ve Çeyiz Vakfı tarafından düzenlenen ve 50 çiftin evlendiği toplu nikâh merasiminden görüntülerin yer aldığı video ekrana geldi. Programa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ve çok sayıda davetli katıldı.

“Güçlü toplumun temeli güçlü ailelerden geçer”

Programda konuşan Çeyiz Vakfı Genel Sekreteri Hatice Karasakız, “Güçlü toplumun temeli güçlü ailelerden geçer. Aile olmak aynı duaya amin diyebilmek, zor zamanda omuz olabilmek, sevgiyi korumaktır. Çeyiz Vakfı olarak inanıyoruz ki, bir aile kurtulursa çocuklar güvenle büyür. Bir yuva sadece eşya ile değil, bilinçle, sevgiyle kurulabilir” dedi.

“Gençler ekonomik sebeplerle evlilik kararını ertelememeli”

Çeyiz Vakfı Başkanı Mahmut Karasakız ise, Çeyiz Vakfı’nın aileyi korumak ve evliliği desteklemek amacıyla kurulduğunu ifade etti. Karasakız, “Aile bir sığınaktır. Sevginin ve aidiyetin ilk filizlendiği yerdir. Bir insanın hayata bakışı çoğu zaman ailede şekillenir. Aileyi güçlendirmek toplumun geleceğini inşa etmektir. Bir toplumun geleceği o toplumun aile yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Her gencin yuva kurabilmesini ve toplumun daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini istiyoruz. Gençler sadece ekonomik sebeplerle evlilik kararlarını ertelememeli. Gençlerimizin evlilik yolculuğuna daha sağlam adımlarla başlamalarını istiyoruz. Evlilik oranları düşerken, boşanma oranları artıyor. Gençlerimizin maddi ve manevi daha fazla desteğe ihtiyacı var. Güçlü aileler güçlü toplumları, güçlü toplumlar ise güçlü geleceği inşa eder” dedi.

“Bu bir ihtiyaçtı”

Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş da, Çeyiz Vakfı’nın kurulmasının önemli bir adım olduğunu belirterek, “Bu hakikaten bir ihtiyaçtı. Çok güzel bir yerden başlıyorlar. Allah, güçlerini kuvvetlerini artırsın” dedi.

“Vakfın gayretini çok anlamlı buluyorum”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, Çeyiz Vakfı’nın 2025 yılında kurulduğunu ve bu süreçte gençlerin evlilik süreçlerine destek olunduğunu hatırlattı. Göktaş, “Vakıf yönetimine, hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Çeyiz, bir yuvanın ilk adımına eşlik eder. Çeyiz Vakfı’nın gayretini çok anlamlı buluyorum. Gençlerimizin yuva kurmasını desteklemek çok büyük önem taşıyor. Evlilik, gençler için güçlü bir liman, sağlam bir istikamet anlamına geliyor. Çeyiz Vakfı’nın çeyiz yardımlarını ve aile danışmanlık hizmetlerini birlikte ele almasını çok kıymetli buluyoruz. Aileyi güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Çeyiz Vakfı’nın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Çeyiz Vakfı’nın destek verdiği gençlerden olan Yalçın Doğrubakar da burada yaptığı konuşmada, verilen destek sebebiyle teşekkür etti.



Çeyiz Vakfı Lansman Programı, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.