Seferi durdurup yola indi! Otobüs şoföründen alkışlanacak hareket
Kocaeli’de belediye otobüsü şoförü Ayhan Özdemir, sefer sırasında yol ortasında ilerleyen kaplumbağayı fark edince aracı durdurdu. Özdemir’in kaplumbağayı ezilmekten kurtardığı anlar araç içi kamerasına böyle yansıdı.
Kocaeli’de belediye otobüsü şoförü Ayhan Özdemir, yol ortasında ilerleyen kaplumbağayı görünce seferine ara verip hayvanı güvenli alana taşıdı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark’a bağlı Alikahya-Umuttepe hattında sefer yapan belediye otobüsünün şoförü Ayhan Özdemir, 11 Mayıs günü öğle saatlerinde seyir halindeyken, yol ortasında ilerleyen kaplumbağayı fark etti. Bunun üzerine otobüsü durduran Özdemir, araçtan inerek kaplumbağayı bulunduğu yerden aldı. Kaplumbağayı yol kenarındaki güvenli alana bırakan Özdemir, daha sonra seferine devam etti. Özdemir’in kaplumbağanın ezilmesini önlediği bu örnek davranışı, otobüsün araç içi kamerası tarafından kaydedildi.