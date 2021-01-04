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Aktüel Zonguldak'ta korkunç olay! Çalılıkların arasında bulundu
Aktüel

Zonguldak'ta korkunç olay! Çalılıkların arasında bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen çay kenarında elleri ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 19:03:00 -
Zonguldak'ta korkunç olay! Çalılıkların arasında bulundu

İlçe girişindeki Filyos Çayı kenarında balık tutan vatandaşlar, çalılıklar arasında bir kişinin hareketsiz durduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğunu belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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