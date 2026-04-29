SON DAKİKA
Gündem Konut ve arsa satışlarında yeni dönem! 1 Temmuz'dan itibaren sona eriyor
Konut ve arsa satışlarında yeni dönem! 1 Temmuz'dan itibaren sona eriyor

Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yaptı. Bakanlık ikinci el araç satışında uygulanan güvenli ödeme sisteminin kapsamını genişletti. 1 Temmuz'dan itibaren konut ve arsa satışlarında da artık elden ödeme yapılamayacak.

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında 1 Temmuz'dan itibaren güvenli ödeme sisteminin zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de taşınmaz satışlarında satış bedelinin satıcıya genellikle elden ödendiği ve bu durumun kayıt dışı işlemlere, bazen ödememe ihtilaflarına yol açabildiği, işlemlerde güvensizlik oluşturduğu, tarafların yüksek meblağda nakit taşımasına neden olduğu ve paranın çalınması gibi riskleri ortaya çıkardığı belirtildi.

 

 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık ve hırsızlık riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu hale getirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız tarafından Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmıştır. Bu düzenleme ile 1 Temmuz'dan itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan güvenli ödeme sistemi üzerinden yapılmasının zorunlu olması öngörülmüştür.

Bununla beraber Bakanlığımıza söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir. Söz konusu sistemin zamanında ve eksiksiz şekilde uygulamaya alınabilmesi için Ticaret Bakanlığımız ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliğinde teknik çalışmalara başlanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve emlak sektöründe istikrarlı, şeffaf ve dengeli bir piyasanın tesisi için gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edilecektir."

