  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Konut ve arsa satışlarında yeni dönem! 1 Temmuz'dan itibaren sona eriyor “Çok gizli" ibaresiyle gönderilmişti! MİT Humeyni’nin belgesini paylaştı ‘Papatya’ davasına red Destici'den İslam dünyasına Lübnan uyarısı! "Sıra Suriye ve Suudi Arabistan'a gelecek!" Ukrayna-İsrail hattında gerilim tırmanıyor: “Çalıntı tahıl” krizi tavan yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı: Müslümanlar olarak yekvücut olmak mecburiyetindeyiz! Planlanan tarihten daha önce hesaplara yatırılacak Erken ikramiye müjdesi İYİ Parti Manisa'da deprem! Görevden alınan İl Başkanı Yunus Koca zehir zemberek sözlerle istifa etti! Güvenlik için 130 bin asker konuşlandırıldı Ordu sokağa indi ‘Sumud’ korkusundan ne yapacaklarını şaşırdılar Siyonist İsrail her yolu deniyor
Yaşam Bozayının kovan inadı kamerada! Kış uykusundan uyandı, balın peşine düştü
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rize Hemşin'de kış uykusundan uyanan bozayı, köye inip yerden yüksekteki arı kovanlarına ulaşmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Rize’nin Hemşin ilçesinde kış uykusundan uyanan bozayı, yiyecek aramak için indiği köyde arı kovanlarının başında görüntülendi. Bölgenin yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, indikleri yerleşim yerlerinde yiyecek arıyor. Hemşin ilçesi Mutlu Mahallesi’ne gelen bozayı, arıcılık yapan Şefik İnce’nin yerden yüksekte demir direkler üzerindeki kovanlarındaki ballara ulaşmaya çalıştı. Ayının demir direkleri tırmanıp, kovanlara ulaşma çabası ise fotokapana yansıdı. Görüntülerde; ayının, kovanlara ulaşmak için direğe tırmandığı, uzun uğraşlar sonucu başarılı olamayınca da bölgeden uzaklaştığı görüldü.

 

Yaramaz ayı demirleri kırmış

Toplam 30 arı kovanının bulunduğunu belirten Şefik İnce, ayıların zaman zaman bu alanlara geldiğini ancak yüksek direkler üzerine kurduğu platform sayesinde kovanların zarar görmediğini söyledi. İnce, “Hemen hemen 10 gündür ara ara ziyaret ediyor. Kovanlara ve arılarda zarar yok fakat yan demirleri kırmış” dedi.

Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayı ailesi, kahvaltı için oteller bölgesini seçti
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayı ailesi, kahvaltı için oteller bölgesini seçti

Gündem

Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayı ailesi, kahvaltı için oteller bölgesini seçti

50 kovan zarar gördü! Kış uykusundan uyanıp ortalığı savaş alanına çevirdiler
50 kovan zarar gördü! Kış uykusundan uyanıp ortalığı savaş alanına çevirdiler

Yaşam

50 kovan zarar gördü! Kış uykusundan uyanıp ortalığı savaş alanına çevirdiler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23