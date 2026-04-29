Mavi ve yeşilin muazzam buluşması dronla görüntülendi! İstanbul’un can damarı Ömerli Barajı’ndaki doluluk oranı yüzleri güldürdü!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) alınan son veriler, kentin su rezervlerinde büyük bir rahatlama yaşandığını ortaya koydu. Son dönemdeki bereketli yağışların ardından İstanbul genelindeki baraj doluluk oranlarında gözle görülür bir artış kaydedilirken, bu yükselişten en büyük payı kentin en önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı aldı. Su seviyesinin yükselmesi sadece kuraklık endişelerini gidermekle kalmadı, aynı zamanda havzada görsel bir şölen oluşturdu.