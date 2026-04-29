Dünya
Planlanan tarihten daha önce hesaplara yatırılacak Erken ikramiye müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bayramlarda verilen ikramiyeye ilişkin, "Emekli ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapabiliriz" dedi.

AK Parti TBMM Grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, basın mensuplarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Doruk Madencilik işçilerinin maaş ve özlük haklarıyla ilgili eylemlerinin uzlaşmayla sonuçlanmasına ilişkin soru üzerine Işıkhan, Doruk Madencilik'le ilgili süreci baştan beri yakından takip ettiklerini ifade etti. Işıkhan, işçi alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 2023 yılında bu firmaya 2 milyon TL'ye yakın ceza kestiklerini, 2025 yılında da yine aynı sebepten dolayı bu firmaya 20 milyon TL'ye yakın ceza verdiklerini ifade ederek, "Biz süreci yakından takip ediyoruz. Tabii dün sühuletle ve sağduyuyla bu süreç tamamlandı. İşçileri Bakanlığımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve Çalışma Bakanlığı olarak bu süreci baştan beri takip edip bu noktaya getirdik" şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak çalışma barışının korunmasına ve yayılmasına değer verdiklerini kaydeden Işıkhan, bu çerçevede Doruk Madencilik işçi temsilcileri, işveren temsilcileri ve ilgili bakanlıkların bakan yardımcılarının bir toplantı gerçekleştirdiğini kaydetti. Bakan Işıkhan, maden işçilerinin haklarını alması konusunda uzlaşma sağlandığını ifade ederek, "Maden işçilerimizin alacaklarının ödenmesi noktasında işverenlerimiz taahhütte bulundu. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her zaman emekçilerimizin yanında olduk. Bayramdan önce de alacaklarının emekçi kardeşlerimize ödenmesi sürecinde de yanlarında oldum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 24 yıldır her zaman emekçilerimizin yanında olduk. İçişleri Bakanlığımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla süreci başarıyla yürüttük" dedi.

İstihdam rakamlarına ilişkin de konuşan Bakan Işıkhan, iş gücüne katılımda tarihi seviyelere ulaşıldığını sözlerine ekledi. Işıkhan, "İşsizlik oranı 8,1 olarak açıklandı. Bunun arkasında 24 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğümüz aktif iş gücü politikalarımızın önemli etkileşimini görüyoruz" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, genç işsizlik oranlarında da düşüş yaşandığını söyleyerek, gelecek süreçte de gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımı ve istihdamı artırma yönünde çalışmalara devam edeceklerini aktardı. Işıkhan, "Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum; genç işsizlik oranımızda 0,3 puan gibi bir düşüş yaşandı. Uyguladığımız politikaların sonuçlarını görebilmek çok önemli. Ve 35 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor işsizlik oranı. Etrafımızda yaşanan süreçleri sizler çok iyi takip ediyorsunuz. Savaş sarmalında dahi Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi var. Genç istihdam yapısı ve dinamik bir yapıya sahip. Aynı zamanda aktif iş gücü politikalarımızla bu süreci Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıyla yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayram ikramiyelerine ilişkin soruları da yanıtlayan Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin planlanan tarihten daha önce hesaplara yatırılabileceğini belirterek, "Emekli ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor

Emekli maaşını çektirmek isterken borç batağına düştü! Kiracısına güvendi, hayatı kabusa döndü
Emekli maaşını çektirmek isterken borç batağına düştü! Kiracısına güvendi, hayatı kabusa döndü

Yaşam

Emekli maaşını çektirmek isterken borç batağına düştü! Kiracısına güvendi, hayatı kabusa döndü

