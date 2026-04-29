Avrupa’da akaryakıt alarmı! Hürmüz Boğazı krizi fiyatları uçurdu

ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşın etkisiyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan geçiş sorunları, petrol ve LNG sevkiyatını aksatarak küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açtı. Bu durum Avrupa'da hem tedarik zincirini zorladı hem de fiyatların yükselmesine neden oldu.

Fransa'da hükümet, kriz sürecinde bazı sektörleri desteklemek amacıyla toplam 130 milyon euroluk yardım paketi açıkladı. Nisan ayında bunun 70 milyon euroluk kısmı belirli sektörler için devreye alındı. Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, Bakanlar Konseyi toplantısında akaryakıt fiyatlarındaki artışın ana gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti.

Macron, belirsiz jeopolitik ortamda özellikle en fazla etkilenen sektörlerle temasların sürdürülmesini ve gerekirse sektörel desteklerin artırılmasını istedi.

İsveç cephesinde ise Enerji Bakanı Ebba Busch, mevcut durumda ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını ancak risklerin arttığını ifade etti. Jet yakıtı fiyatlarındaki yükselişe dikkat çeken Busch, ilerleyen süreçte arzın yetersiz kalabileceği uyarısında bulundu.

İskandinav ülkelerinin Kuzey Denizi petrolüne dayalı güçlü rafineri altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Busch, şu an için arzda belirgin bir kesinti olmadığını ancak küresel rekabetin fiyatları yukarı çektiğini söyledi. Avrupa ülkeleri ise gelişmeleri yakından izleyerek olası bir enerji krizine karşı hazırlıklarını sürdürüyor.