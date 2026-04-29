Tabancayla vurulmuş halde bulundu! Otogarda taksici cinayeti
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde otobüs terminalinde taksicilik yapan 49 yaşındaki Ali Alev, yazıhanelerin bulunduğu bölümde ölü olarak bulundu.
Olay, sabah saatlerinde otobüs terminalinde meydana geldi. Otobüs yazıhanelerinin bulunduğu kısımda taksicilik yapan Ali Alev'in cansız bedeni bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otogarın etrafında güvenlik önlemi aldı. İncelemede, Alev'in tabancayla vurularak öldüğü belirlendi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.