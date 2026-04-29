  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul’da dehşet! Küfürlü konuşan gençler, kendilerini uyaran okul polisine saldırdı! Silahını çeken polis berberi vurdu! CHP’ye kimler zarar veriyor? Tekin ve Şimşek mi Özkan Yalım mı? Yılmaz Özdil Özel’in içinden geçti İftiracı Özel'in maden yalanı rakamlarla patladı! Bakan Bayraktar'dan malum güruha tokat gibi cevap: Çarpıtmayı siyaset zannediyorlar.. Maganda Eğitim Sendikacısı! İşte okullardaki terörün sorumlusu! Bu kez kendi cenahına havladı! 'İmam mı keseyim' diyen Kadıgil’den 'aldatıldım' tiyatrosu İSPARK’ı ailece batırmışlar Adem Soytekin, Ekrem İmamoğlu’nun ipliğini pazara çıkardı! 500 bin dolar rüşvet verdim Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası! 35 aydır tek hanede! İşsizlik rakamları açıklandı Kral, Trump'tan sonunda intikamını aldı!
Güvenlik için 130 bin asker konuşlandırıldı Ordu sokağa indi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Güvenlik için 130 bin asker konuşlandırıldı Ordu sokağa indi

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) öldürülen eski elebaşısı El Mencho'nun haleflerinden biri olarak gösterilen Audias Flores Silva'nın gözaltına alınmasının ardından kamu güvenliğini sağlamak için ülke geneline 130 bin asker konuşlandırıldığı bildirildi.

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, düzenlediği basın toplantısında, "El Jardinero" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Flores Silva ile onun baş finans stratejisti olarak tanımlanan "El Guero Conta" lakaplı Cesar Alejandro'nun yakalanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu gelişmenin, etkisini ülke sınırlarının ötesine doğru genişleten CJNG'nin operasyonel, lojistik ve mali kapasitesini zayıflattığını belirten Harfuch, olası tepkileri önlemek ve kamu güvenliğini sağlamak için 130 bin askerden oluşan güçlerin derhal konuşlandırılması emri verildiğini ifade etti.

Bakan Harfuch, Flores Silva hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı silah bulundurma suçlamalarıyla ilgili ABD'de yakalama kararı bulunduğuna işaret ederek, "Ayrıca, Meksika'da cinayet suçlamasıyla yeniden yakalama emri ve Başsavcılık tarafından yürütülen diğer soruşturmalar da var." diye konuştu.

CJNG elebaşısı El Mencho'nun haleflerinden biri olarak gösterilen Audias Flores Silva, 27 Nisan'da Meksika'nın Nayarit eyaletine bağlı El Mirador bölgesinde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Bunun üzerine kartel üyeleri, Nayarit'in Tecuala, Acaponeta ve Ahuacatlan kentlerinde misilleme olarak araçlar, depolar ve dükkanları ateşe vermiş ve yol kapatma eylemlerine başlamıştı.

Nayaritli yetkililer ise halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunmuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23