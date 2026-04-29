"Çok gizli" ibaresiyle gönderilmişti! MİT Humeyni'nin belgesini paylaştı
Gündem

“Çok gizli" ibaresiyle gönderilmişti! MİT Humeyni’nin belgesini paylaştı

"Çok gizli" ibaresiyle gönderilmişti! MİT Humeyni’nin belgesini paylaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin Türkiye'deki ikameti kapsamında "çok gizli" ibaresiyle gönderilen 11 Kasım 1964 tarihli yazıyı kamuoyu ile paylaştı.

MİT, İran Devrimi'nin lideri Humeyni'nin Türkiye'de ikamet ettiği döneme ait belgeyi paylaştı. MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "Belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Belge, İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin, 4 Kasım 1964 ile 5 Ekim 1965 tarihleri arasında MİT'in gözetiminde Türkiye'de ikameti kapsamında Milli Emniyet Hizmeti Reisi Ziya Selışık imzasıyla İstanbul Merkez Şefliği'ne "çok gizli" ibaresiyle gönderilen 11 Kasım 1964 tarihli emir yazısını içeriyor.

Raporda, şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"İranlı misafir Türkiye'ye gelmiş ve Bursa'da ikameti kararlaştırılmıştır. Misafirin kalacağı evin ve misafirle ilgili diğer işler Bursa Yuva Amirliğince bizzat tanzim edilecektir. Gerekli talimat yazılı ve şifahi olarak Bursa Yuva Amirliği'ne gönderilmiştir. Misafirle ilgili şifre ve diğer muhaberatta 'belli' takma adı kullanılacaktır. Bilgilerini rica ederim."

ankaradan memnun olmayıp bursaya giden sahıs

ankarada giyim tarzlarını elestiren sonrada bursaya gititğinde elbiselerini ortama göre giyip dısarda gezen mason aslını söylemek istemiyorum sonra fransada yetiştirilp irana fransız ucağıyla gelen <<<tarih boyunca sünni müslüman öldüren bir sahıs kitabını okuyan müslümanl ltan cıkar

Gecmiş devlet yönetimini kimlerin emrinde imiş

Birde böyle madolyonun arka yüzünü okumak gerek, galğba, ne günler yaşamış bu millet ve ehli sünnet
