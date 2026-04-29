‘Papatya’ davasına red

Akit’in emektarlarından gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak’ın yargılandığı “AKP’nin Papatyaları” davasında nihayet mutlu haber geldi. Dün karar duruşmasında Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, 27 Temmuz 2020 tarihli yazısında İstanbul Sözleşmesi’ni eleştiren Dilipak hakkında açılan tazminat davasının reddine hükmetti. Duruşmada Dilipak’ı Avukat Ali Paccı ve Av. Fevzi Kıvanç Dinçer, AK Parti’yi Avukat Muammer Cemaloğlu temsil ederken, dosyanın incelendiğini ve araştıracak bir husus kalmadığını belirten mahkeme, ayrıntıların gerekçeli kararda açıklanacağını belirterek davayı reddetti. Mahkeme ayrıca istinaf yolunun açık olduğunu usulen belirtti. Dilipak ayrıca İstanbul’da görülen ceza davasından beraat etmişti. Yerel mahkeme kararı istinafa taşınmıştı. İlgili bölge adliye mahkemesi, Dilipak’ın yazısında suç olmadığına ve matufiyet açısından AK Parti ve KADEM’in muhatap alınmadığına hükmetmişti. Duruşma sırasında savunma yapan ve Dilipak’ın daha önce ceza davasından beraat ettiğini hatırlatan Avukat Ali Paccı, “Ceza mahkemesi ile dava konusu sözlerin davacı siyasi parti ya da üyelerine yönelik olmadığı tespit edilmiş ve müvekkilim bu nedenle beraat etmiştir, önceki beyanlarımızda da sunduğumuz gibi hukuk mahkemesi matufiyet şartı yönünden ceza mahkemesi kararı ile bağlıdır, davanın reddine karar verilsin” dedi. Davalı vekili Av. Fevzi Kıvanç Dinçer de “Beyan dilekçesi ibraz ettik, davanın reddine karar verilsin” diyerek, davanın reddedilmesi gerektiğini savundu.