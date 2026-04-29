İYİ Parti Manisa'da deprem! Görevden alınan İl Başkanı Yunus Koca zehir zemberek sözlerle istifa etti!
İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı koltuğundan alınan Yunus Koca, düzenlenen basın toplantısında partisinden istifa ettiğini duyurdu. Görevden alınan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kameralar karşısına geçen Koca, görevden alınma sürecinin antidemokratik olduğunu vurgulayarak Genel Merkez'e ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Manisa siyasetinde taşları yerinden oynatan bu istifa, teşkilat içi krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı görevinden alınan Yunus Koca, parti üyeliğinden istifa ettiğini söyledi.
Görevden alınan yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Koca, görevden alınma sürecinde siyasi ahlakın ve teşkilat emeğinin hiçe sayıldığını savundu.
Görevden alınmasının sorumlusunun İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat olduğunu öne süren Koca, kendisi ve ekibine mobbing uygulandığını, genel merkezin de yanlış bilgilendirildiğini iddia etti.
Koca, görevden alma gerekçesi olarak sözlü sunulan "koordinasyon eksikliği" açıklamasını kabul etmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Teşkilatı yok sayan, iletişim kurmayan ve seçilmişleri görmezden gelen bir anlayışın aldığı bu karar ne siyasi ne de vicdani olarak kabul edilebilir. Bu şartlar altında, delegelerin iradesiyle seçilmiş bir il başkanı olarak, bu antidemokratik ve etik dışı tasarrufu kabul etmediğimi, şahsıma, yönetim kurulu üyelerine ve delegelerimizin iradesine yapılan bu haksız müdahaleyi şiddetle kınadığımı, ayrıca onurumuzu, duruşumuzu ve siyasi ahlakımızı korumak adına İYİ Parti üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."
CHP’den istifa eden belediye başkanından zehir zemberek açıklamalar: "CHP'de her türlü hırsızlık, ahlaksızlık var biraz da sorgulayın"