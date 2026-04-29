Borsa İstanbul günü böyle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybederek 14.311,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 192,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 1,70 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,42 finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve enerji fiyatlarına ilişkin endişeler risk iştahını sınırlarken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarına çevrildi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye'de işsizlik oranı martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.400 ve 14.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.