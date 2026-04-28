ABD ve Almanya arasındaki gerilim tırmanıyor! Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor

ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, böyle bir senaryonun dünya için büyük bir tehdit oluşturacağını tekrar etti.

Açıklamasında, "Eğer İran'ın nükleer silahı olsaydı, tüm dünya rehin alınmış olurdu" ifadelerini kullandı.

Trump, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in İran'ın nükleer silaha sahip olmasına yönelik görüşünü eleştirdi.

"MERZ NE DEDİĞİNİ BİLMİYOR"

Trump, Merz'in İran'ın nükleer silah edinmesine karşı yeterince net bir duruş sergilemediğini öne sürerek, "Ne dediğini bilmiyor" sözleriyle eleştirdi.

DİPLOMATİK KRİZE SEBEP OLACAK SÖZLER

Öte yandan Trump, Almanya'nın mevcut durumunu da hedef alarak dikkat çeken bir çıkış yaptı. Trump, "Almanya'nın neden bu kadar kötü durumda olduğu şaşırtıcı değil" dedi.