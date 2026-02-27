  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
THY'den israfı bitiren iyilik hareketi: Hem çevreci hem insani bir adım Türkiye yeni güne çok büyük bir operasyonla uyandı! 18 şirkete el konuldu FETÖ'nün Epstein'ine yargı tokadı! Mide bulandıran rezalete af yok... Saraçhane’nin sosyal medya tetikçileri CHP’yi ele geçirdi: Önce trol duyurdu, sonra genel merkez! İmamoğlu’nun keyifli videosu Soykırımcı kansızlar: Filistinli yavruyu kan kaybından şehit ettiler Araç kullanabilen ayılara kötü haber: O kanunlar yürürlüğe girdi Türkiye resmen harekete geçti: Halep için tarihi imzalar atıldı Pakistan, Afganistan İslam devleti'ne "açık savaş" ilan etti! CHP'de kılıçlar çekildi! Parti içi onlarca isim kapı önüne konuldu! Okullar tatil! 4 ilde eğitime kar engeli
Yerel Zonguldak'ta kömürün gözü aydın! Mahkemeden üretim müjdesi geldi!
Yerel

Zonguldak'ta kömürün gözü aydın! Mahkemeden üretim müjdesi geldi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zonguldak'ta kömürün gözü aydın! Mahkemeden üretim müjdesi geldi!

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında aylardır süren sessizlik, mahkemenin verdiği tarihi kararla son buluyor.

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında üretimin durdurulması kararına karşı açılan davada mahkeme, madenin yeniden açılmasına hükmetti. Karadeniz Ereğli 1. İş Mahkemesi, bilirkişi raporları doğrultusunda üretimin önünde bir engel kalmadığına karar verdi.

Karadeniz Ereğli 1. İş Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına; TTK Armutçuk Müessese Müdürü Tuğrul Toprakçı, Sendika Şube Başkanı Şanver Turan, sendika yöneticileri ve tarafların avukatları katıldı.

 

Yeni rapor talebi reddedildi

Duruşmada, müessese bünyesindeki teknik durumu inceleyen iki ayrı bilirkişi raporu değerlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı avukatlarının yeni bir bilirkişi raporu alınması yönündeki talebi, mahkeme başkanı tarafından kabul görmeyerek reddedildi.

 

Maden ocağında üretim hazırlığı

Hakim, sunulan son raporun madende üretimin devam edebileceği yönündeki görüşünü esas alarak, durdurma kararının iptaline hükmetti. Adli prosedürlerin ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından, Armutçuk’taki maden ocağında üretimin kısa süre içinde yeniden başlayacağı öğrenildi.

Kozlu, Üzülmez ve Karadon için süreç sürüyor

Diğer yandan, Bakanlık müfettişlerinin denetimleri sonrası benzer şekilde üretim durdurma kararı verilen Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerine dair hukuki süreç ise devam ediyor. Zonguldak İş Mahkemesi'nde açılan iptal davalarının sonuçlanması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri; TTK’ya bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez ve Armutçuk işletmelerinde yaptıkları denetimlerde bazı eksiklikler tespit etmiş, bu eksiklikler üzerine hazırlanan iş durdurma raporu Valiliğe sunulmuş ve uygulamaya konulmuştu. TTK yönetimi ise söz konusu kararın kaldırılması ve üretimin sürmesi için yargı yoluna başvurmuştu.

Katar ve Pakistan arasında dev iş birliği! Doha'daki zirvede savunma ve enerji için imzalar atıldı!
Katar ve Pakistan arasında dev iş birliği! Doha'daki zirvede savunma ve enerji için imzalar atıldı!

Gündem

Katar ve Pakistan arasında dev iş birliği! Doha'daki zirvede savunma ve enerji için imzalar atıldı!

Türkiye'nin enerji ve jeopolitik açılımında yeni bir sayfa açıldı Afrika misyonu çok daha büyük
Türkiye'nin enerji ve jeopolitik açılımında yeni bir sayfa açıldı Afrika misyonu çok daha büyük

Gündem

Türkiye'nin enerji ve jeopolitik açılımında yeni bir sayfa açıldı Afrika misyonu çok daha büyük

Suriçi Çarşısı yeşil enerjiyle aydınlanıyor
Suriçi Çarşısı yeşil enerjiyle aydınlanıyor

Aktüel

Suriçi Çarşısı yeşil enerjiyle aydınlanıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23