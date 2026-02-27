Zonguldak'ta kömürün gözü aydın! Mahkemeden üretim müjdesi geldi!

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında üretimin durdurulması kararına karşı açılan davada mahkeme, madenin yeniden açılmasına hükmetti. Karadeniz Ereğli 1. İş Mahkemesi, bilirkişi raporları doğrultusunda üretimin önünde bir engel kalmadığına karar verdi.

Karadeniz Ereğli 1. İş Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına; TTK Armutçuk Müessese Müdürü Tuğrul Toprakçı, Sendika Şube Başkanı Şanver Turan, sendika yöneticileri ve tarafların avukatları katıldı.

Yeni rapor talebi reddedildi

Duruşmada, müessese bünyesindeki teknik durumu inceleyen iki ayrı bilirkişi raporu değerlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı avukatlarının yeni bir bilirkişi raporu alınması yönündeki talebi, mahkeme başkanı tarafından kabul görmeyerek reddedildi.

Maden ocağında üretim hazırlığı

Hakim, sunulan son raporun madende üretimin devam edebileceği yönündeki görüşünü esas alarak, durdurma kararının iptaline hükmetti. Adli prosedürlerin ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından, Armutçuk’taki maden ocağında üretimin kısa süre içinde yeniden başlayacağı öğrenildi.

Kozlu, Üzülmez ve Karadon için süreç sürüyor

Diğer yandan, Bakanlık müfettişlerinin denetimleri sonrası benzer şekilde üretim durdurma kararı verilen Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerine dair hukuki süreç ise devam ediyor. Zonguldak İş Mahkemesi'nde açılan iptal davalarının sonuçlanması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri; TTK’ya bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez ve Armutçuk işletmelerinde yaptıkları denetimlerde bazı eksiklikler tespit etmiş, bu eksiklikler üzerine hazırlanan iş durdurma raporu Valiliğe sunulmuş ve uygulamaya konulmuştu. TTK yönetimi ise söz konusu kararın kaldırılması ve üretimin sürmesi için yargı yoluna başvurmuştu.