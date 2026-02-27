Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar herkesin ağzını açık bırakacak!
Yumurta sarısı ile ilgili yeni bir araştırma sonucu ortaya çıktı.
Uzun yıllar kolesterolün başlıca nedeni olarak görülen yumurta sarısının, sanıldığı kadar zararlı olmadığı ortaya kondu. Uzmanlar, asıl riskin doymuş yağlardan kaynaklandığını belirtiyor.
1960’lı yıllarda getirilen “günde 300 miligram kolesterol” sınırıyla birlikte kalp sağlığı açısından riskli görülen yumurta sarısı, son bilimsel çalışmalarla yeniden değerlendirildi.
2016’dan itibaren yayımlanan araştırmalar, kan kolesterolünü yükselten temel etkenin yumurta değil, doymuş yağ ağırlıklı beslenme olduğunu gösterdi.
2025 yılında yayımlanan bir çalışmada, düşük doymuş yağ içeren bir diyetle birlikte günde iki yumurta tüketen bireylerin LDL (kötü) kolesterol seviyelerinde düşüş gözlendi.
Uzmanlar, yumurtanın tek başına risk oluşturmadığını, ancak yüksek doymuş yağ içeren beslenme düzeniyle birlikte tüketilmesinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.
Yumurta; protein, A, D, E ve K vitaminleri, folat, kolin, omega-3 yağ asitleri ile lutein ve zeaksantin gibi göz sağlığı açısından önemli bileşenler içeriyor. Uzmanlara göre sarının tüketilmemesi, bu besin öğelerinden mahrum kalınmasına yol açabiliyor.
Kan kolesterol düzeyinin yüzde 60 ila 80’inin genetik faktörlerden, yüzde 20 ila 40’ının ise beslenmeden etkilendiği belirtiliyor. Bu nedenle yüksek kolesterol sorunu yaşayanların tüketim miktarını sınırlandırması öneriliyor.
Uzmanlar, yumurtanın zeytinyağı veya bitkisel yağlarla pişirilmesini, yanında tam tahıllar ve sebzelerle tüketilmesini tavsiye ediyor. Lifli gıdaların kolesterolün geri emilimini azalttığı ve kalp sağlığını desteklediği ifade ediliyor.
