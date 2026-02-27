  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cuma hutbesinde dijital bağımlılığa dikkat çekildi: Bağımlılıkla mücadelede ramazan bir fırsattır TCG Anadolu Hollanda'yı ayağa kaldırdı! Gören apar topar telefonuna sarıldı Ruslar Türkiye’de ilan verdi: Canlısına 100 bin ölüsüne 10 bin TL. ödül Yeşilay Haftası 'Sen de Yeşilaycısın' çağrısıyla başladı... İtalya Başbakanı Meloni'ye ağladılar: Türkiye konusunda bize yardım et Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar herkesin ağzını açık bırakacak! Uzman isimden çarpıcı açıklama: İşte trafikte öfkenin gizli nedeni! Nehiri bırakan “sazan” şehre indi Pazarlıklar tekrardan başlayacak! Galatasaray yine Nottingham'la masaya oturacak
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar herkesin ağzını açık bırakacak!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar herkesin ağzını açık bırakacak!

Yumurta sarısı ile ilgili yeni bir araştırma sonucu ortaya çıktı.

#1
Foto - Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar herkesin ağzını açık bırakacak!

Uzun yıllar kolesterolün başlıca nedeni olarak görülen yumurta sarısının, sanıldığı kadar zararlı olmadığı ortaya kondu. Uzmanlar, asıl riskin doymuş yağlardan kaynaklandığını belirtiyor.

#2
Foto - Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar herkesin ağzını açık bırakacak!

1960’lı yıllarda getirilen “günde 300 miligram kolesterol” sınırıyla birlikte kalp sağlığı açısından riskli görülen yumurta sarısı, son bilimsel çalışmalarla yeniden değerlendirildi.

#3
Foto - Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar herkesin ağzını açık bırakacak!

2016’dan itibaren yayımlanan araştırmalar, kan kolesterolünü yükselten temel etkenin yumurta değil, doymuş yağ ağırlıklı beslenme olduğunu gösterdi.

#4
Foto - Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar herkesin ağzını açık bırakacak!

2025 yılında yayımlanan bir çalışmada, düşük doymuş yağ içeren bir diyetle birlikte günde iki yumurta tüketen bireylerin LDL (kötü) kolesterol seviyelerinde düşüş gözlendi.

#5
Foto - Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar herkesin ağzını açık bırakacak!

Uzmanlar, yumurtanın tek başına risk oluşturmadığını, ancak yüksek doymuş yağ içeren beslenme düzeniyle birlikte tüketilmesinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.

#6
Foto - Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar herkesin ağzını açık bırakacak!

Yumurta; protein, A, D, E ve K vitaminleri, folat, kolin, omega-3 yağ asitleri ile lutein ve zeaksantin gibi göz sağlığı açısından önemli bileşenler içeriyor. Uzmanlara göre sarının tüketilmemesi, bu besin öğelerinden mahrum kalınmasına yol açabiliyor.

#7
Foto - Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar herkesin ağzını açık bırakacak!

Kan kolesterol düzeyinin yüzde 60 ila 80’inin genetik faktörlerden, yüzde 20 ila 40’ının ise beslenmeden etkilendiği belirtiliyor. Bu nedenle yüksek kolesterol sorunu yaşayanların tüketim miktarını sınırlandırması öneriliyor.

#8
Foto - Yumurta sarısı aklandı: Yeni araştırmalar herkesin ağzını açık bırakacak!

Uzmanlar, yumurtanın zeytinyağı veya bitkisel yağlarla pişirilmesini, yanında tam tahıllar ve sebzelerle tüketilmesini tavsiye ediyor. Lifli gıdaların kolesterolün geri emilimini azalttığı ve kalp sağlığını desteklediği ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Röportaj yaptığına bin pişman oldu! 'Türkiye'de adalet var mı?' sorusuna Adnan Menderes'li, Necmettin Erbakan'lı cevap olay oldu
Gündem

Röportaj yaptığına bin pişman oldu! 'Türkiye'de adalet var mı?' sorusuna Adnan Menderes'li, Necmettin Erbakan'lı cevap olay oldu

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, Türkiye’deki adalet tartışmalarına dair ders niteliğinde ifadeler kullandı.
Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı
Gündem

Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı

ABD'li gazeteci Ana Kasparian, İsrail'in İran sonrasındaki asıl hedefinin Türkiye olduğunu iddia etti.
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu
Dünya

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi.

Hillary Clinton’dan Epstein itirafı! Kapalı kapılar ardında sorgu başladı: "Bilgim yoktu" diyerek eşini ve kendisini savundu!
Gündem

Hillary Clinton’dan Epstein itirafı! Kapalı kapılar ardında sorgu başladı: "Bilgim yoktu" diyerek eşini ve kendisini savundu!

Pedofili ve fuhuş ağı elebaşı Jeffrey Epstein’in karanlık dosyası, Amerikan siyasetinin zirvesine uzandı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary ..
Pakistan’la savaşan Afganistan’ın hava savunma sistemi dünyayı salladı
Gündem

Pakistan’la savaşan Afganistan’ın hava savunma sistemi dünyayı salladı

Pakistan ile Afganistan arasında resmi olarak savaş başladı. Pakistan birçok noktaya hava saldırısı düzenledi, iddialara göre 155 Afgan haya..
Türkiye’den, 10 ülkeyle birlikte ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan 41 suçlu paketlendi
Gündem

Türkiye’den, 10 ülkeyle birlikte ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan 41 suçlu paketlendi

Kırmızı bültenle aranan 23 suçlu ile ulusal seviyede aranan 18 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23