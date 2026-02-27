Boşuna kapı kapı dolaşıp Türkiye’yi şikâyet etmemiş... Ekrem’e Haçlı efendilerinden destek

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Hırsızlıktan, yağmacılıktan, dolandırıcılıktan, casusluktan tutuklu İmamoğlu’nu mağdur olarak lanse etmek için çırpınan Batılı oluşumlardan Pen Norveç tarafından, 9 Mart’ta görülecek büyük yolsuzluk davasının öncesinde iktidarı ve yargıyı yıpratma amacıyla webinar düzenleme kararı alındı. 5 Mart’ta gerçekleşecek webinarda İmamoğlu’nu aklama, Türkiye’yi karalama yarışına girilecek.

BAK SEN ŞU PEN NORVEÇ'E

İlk panelde yargıyı itibarsızlaştırmak için didinen Türkiye İnsan Hakları Davalarını Destekleme Projesi (Turkey Human Rights Litigation Support Project), İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch ) ve Uluslararası Af Örgütü’nün (Amnesty Internationa) temsilcileri söz alacak. Moderatörlüğünü FETÖ’cü Can Dündar’ın yapacağı ikinci panelde ise terörseviciler CHP’li Sezgin Tanrıkulu ve DEM’li Meral Danış Beştaş konuşacak. Dünyaya “Türkiye’de hukuk yok” algısını yaymaya çalışan Pen Norveç’in 9 Mart arefesinde imza atacağı webinarla Haçlı Batı’nın İmamoğlu sevdası daha görünür hâle geldi. Ayrıca Avrupa ve Amerika’nın kendisinden yardım dilenen İmamoğlu’na koltuk çıktığı tescillendi.

TÜM HAİNLER BİRLEŞTİ

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise, şunları söyledi: “Eskiden Batılı baskı unsurları kullanarak skandallara perde çekilirdi. Ecnebilerden yararlanılarak Türkiye’nin hukuku karalanır, devlete mobbing yapılarak günahlar örtülürdü. Şu anda da aynı taktiğin devrede olduğunu görüyoruz ama beyhude. Artık ülkemizde sadece millete kulak veriliyor. Tabii yabancılar boş durmuyor. Pen Norveç adlı bir oluşumunu İmamoğlu’nu aklamak için düzenleyecekmiş. Can Dündar da panelinde modertör görevi görecekmiş. Vatana ihaneti tescilli birinin yönettiği panele katılanlar da şaibeli konuma düşeceklerini unutmamalı. Oradan çıkacak fikirlerin İmamoğlu’na fayda etmeyeceği bilinmeli. mahkeme Pen Norveç’e palan bakmaz. Biz, yabancıları anlıyoruz. Onlar, İmamoğlu’nu koruyup kolluyorlar. Onlar, eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşuyorlar. Kendilerinden emir, talimat alan yöneticileri mumla arıyorlar. Ancak o dönemler geçti.

ECNEBİDEN HAYIR GELMEZ

Batılılar İmamoğlu’ndan umutlular ancak yanılıyorlar. Çünkü millet her şeyi görüyor, biliyor. Ayrıca dışarıdan devleti, iktidarı, yargıyı baskı altına alma ya da kötüleme girişimlerine prim vermiyor. O nedenle Batılılar, boşuna uğraşmasın. İmamoğlu da onlardan medet umarak bir yere varamayacağını aklından çıkarmasın. Yahu, bağımsız mahkemeler var. Bu mahkemelerde yargılanıp aklanırsan sorun yok. Ancak Avrupalı ve Amerikalı baskı unsurlarını sahneye sürerken günahını ikrar etmiş olursun.”