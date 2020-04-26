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Aktüel

Zonguldak’ta kısıtlamanın 4’üncü gününde sokaklar boş kaldı

Zonguldak’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde sokak ve caddeler boş kaldı.

2020-04-26 13:35:33 -
Zonguldak’ta kısıtlamanın 4’üncü gününde sokaklar boş kaldı

Zonguldak’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde sokak ve caddeler boş kaldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Zonguldak’ta kısıtlamanın son gününde görevli kolluk kuvvetleri dışında sokak ve caddeler boş kaldı. Geçiş güzergahındaki kentte karayolları da boşaldı. Trafik polisleri kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor. 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 00.00’da sona erecek.

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