  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zonguldak'ta karı kocayı öldüren kişi intihara teşebbüs etti
Aktüel

Zonguldak'ta karı kocayı öldüren kişi intihara teşebbüs etti

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:07:02 -
Zonguldak'ta karı kocayı öldüren kişi intihara teşebbüs etti

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde karı koca olan 2 kişiyi silahla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cevat S, 690 Evler Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin (45) ve eşi Cemile Kumuz'a (40) henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber alarak olay yerine gelen çiftin yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Çiftin 4 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından otomobiliyle kaçan Cevat S. ise İlçe Halk Eğitim Merkezi binasına çarparak kaza yaptı. Cevat S, aracında silahla intihara teşebbüs etti.

Sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan Cevat S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Japonya'dan bölgede dengeleri değiştirecek hamle
Dünya

Japonya'dan bölgede dengeleri değiştirecek hamle

ABD, Japonya Hükümetine RAM Blok 2 Taktik Füzeleri ve ilgili teçhizatın tahmini 55.311 milyon dolarlık muhtemel bir Yabancı Askeri Satışını ..
Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim
Medya

Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim

'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kala dizini kadrosunda yer alan usta oyuncu Cüneyt Arkın ile özel röporta..
Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'dan Rusya ve ABD'ye çağrı
Dünya

Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'dan Rusya ve ABD'ye çağrı

Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov, Rusya ve ABD’ye Nükleer silahlanma konusunda çağrı yaptı. 'Durumlar endişe verici' diyen Gorbaçov, Malta ..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay