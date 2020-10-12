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Aktüel Zonguldak'ta karantina kuralına uymayan 3 kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Zonguldak'ta karantina kuralına uymayan 3 kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:18:03 -
Zonguldak'ta karantina kuralına uymayan 3 kişi yurda yerleştirildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadığı belirlenen 3 kişi, öğrenci yurduna yerleştirildi.

İlçede, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve bulguları hafif seyredenler evlerinde tedavi ediliyor. Bu kişilerle temasta bulunanlardan ise evlerinde izole olmaları isteniyor.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında test sonucu pozitif olan veya test sonucu pozitif olanlarla teması bulunan E.A, K.K. ile S.K'nin evlerini terk ettiklerinin belirlendiği kaydedildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği bu üç kişinin il merkezindeki Abdullah Sabri Efendi Erkek Yurdu'na yerleştirildiği ve izolasyon sürecini burada tamamlayacakları belirtildi.


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